Regionali, affluenza poco sotto al 50 per cento in provincia di Pisa

Ultima rilevazione di giornata per l’affluenza a regionali, referendum e amministrative, quella delle 23. I seggi, poi, riapriranno domattina (21 settembre) alle 7 per chiudere alle 15.

Poco sotto al 50 per cento il dato di chiusura della prima giornata in provincia di Pisa, sopra la media regionale come è stato per tutte le rilevazioni del giorno.

Ecco i numeri nel dettaglio.

Montopoli si conferma il Comune dove si è votato di più, Santa Maria a Monte quello, nel comprensorio, con l’affluenza più bassa.

Referendum Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 14,67 38,18 48,29 – Provincia di Pisa 15,89 39,29 50,59 – San Miniato 15,93 39,61 50,24 – Fucecchio 15,24 38,45 48,90 – Santa Croce sull’Arno 15,70 40,46 48,01 – Santa Maria a Monte 12,78 33,97 45,93 – Montopoli Valdarno 17,10 41,54 50,59 – Castelfranco 13,91 36,67 45,79 –