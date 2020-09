Elezioni, in provincia di Pisa ha votato quasi il 70 per cento degli aventi diritto

Urne chiuse alle 15 di oggi 21 settembre 2020. Dopo un giorno e mazzo di urne aperte, alla fine ha votato più del 65 per cento dei toscani, in provincia di Pisa, il dato sale oltre il 68 per cento. Arriva a 70 in provincia di Firenze.

La giornata di domenica si era conclusa con un’affluenza di poco sotto al 50 per cento il dato di chiusura della prima giornata in provincia di Pisa, sopra la media regionale come per tutte le rilevazioni.

I numeri nel dettaglio in corso di aggiornamento

Referendum Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 14,67 38,18 48,29 – Provincia di Pisa 15,89 39,29 50,59 – San Miniato 15,93 39,61 50,24 69,08 Fucecchio 15,24 38,45 48,90 66,92 Santa Croce sull’Arno 15,70 40,46 48,01 68,09 Santa Maria a Monte 12,78 33,97 45,93 62,17 Montopoli Valdarno 17,10 41,54 50,59 69,41 Castelfranco 13,91 36,67 45,79 64,9