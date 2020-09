Referendum, il comprensorio del cuoio ha detto si

Con la metà circa dei seggi già scrutinati, in Toscana sta vincendo il si al referendum sul taglio dei parlamentari, per ora al 67 per cento. In provincia di Firenze, il si è al 63 per cento, in provincia di Pisa è già quasi al 70.

A Castelfranco di Sotto il si supera il 70 per cento con il voto di 4.403 elettori. Sono 1.822 (il 29,27 per cento) quelli per il no. Dei 9.724 elettori, hanno votato in 6.311 (64,90%) Sono 38 le schede nulle, 48 le bianche.

Anche a Montopoli Valdarno il si ha stravinto: sono 4.158 i voti, pari al 71,31 per cento. Sono 1.673 i no, pari al 28,69 per cento dei 5.905 votanti tra gli 8.508 aventi diritto. Sono 32 le schede nulle, 42 le bianche.

A San Miniato, il si stravince con il 71.19 per cento delle schede pari a 10.674, hanno votato no in 4320, pari al 28,81 per cento dei votanti.

A Fucecchio, in 7.889 hanno detto si al taglio dei parlamentari, il 73,22 per cento. In 2.885 hanno scelto il no, cioè il 26,78 per cento dei votanti.

A Santa Croce sull’Arno il dato è definitivo: ha detto si il 67,92 per cento dei votanti e il no si è fermato al 32 per cento. Ci sono 58 schede bianche e 34 nulle.

A Santa Maria a Monte il dato è già definitivo: si per il 72,85 per cento dei votanti, no per il 27,15. Dei 10.646 elettori, hanno votato in 6.619. Ci sono 28 schede bianche e 50 nulle.

(Notizia in aggiornamento)