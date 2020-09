Interdittiva antimafia a 5 aziende del Cuoio, le domande della Lega San Miniato

“Le aziende destinatarie della interdittiva saranno oggetto di immediati provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale per dare seguito e corpo al provvedimento prefettizio? In quel caso, quali azioni si intendono intraprendere per tutelare l’integrità del territorio e porre argine a qualsiasi tentativo di infiltrazione malavitosa?”. Lo chiedono i consiglieri comunali della Lega Roberto Ferraro, Beatrice Calvetti e Federico Gregorini al sindaco di San Miniato e al presidente del consiglio comunale dopo aver letto che la prefettura di Pisa ha recapitato per 5 aziende del distretto industriale del comprensorio del cuoio un’interdittiva antimafia (qui).

“Il monitoraggio della Prefettura – scrivono i consiglieri – è scattato dopo alcune informative scaturite dalla banca dati nazionale antimafia e fa seguito a sollecitazioni avanzate alla Prefettura di Pisa dai Sindaci del comprensorio a svolgere attività di monitoraggio per contrastare attività criminali all’interno del tessuto produttivo dei territori da loro amministrati.

L’interdittiva è un provvedimento che mira ad estromettere le imprese ritenute soggette a rischio di infiltrazione mafiosa da qualsivoglia rapporto di natura economica con l’amministrazione pubblica, intendendosi come rapporto di natura economica anche le concessioni di permessi e autorizzazioni per le attività”.