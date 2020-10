Elezioni regionali, ora l’esito è definito: voti e preferenze

C’è voluta più di una settimana, ma ora l’esito delle urne è definitivo. La “notizia” è il ribaltone in Fratelli d’Italia, che ha portato a Pisa il segno assegnato alla lista e lo ha ottenuto Petrucci anziché Bagnoli, in testa fino all’esito delle 3 sezioni in mano al tribunale (qui)

Sono loro le uniche preferenze dei consiglieri aggiornate tra quelle che seguono. Sono invece definitivi i voti ai candidati presidente e alla liste.

Eugenio Giani: 99.871

Europa Verde: 2.803



Andrea Brogi: 495

Alessandra Guidi: 322

Gianluca Froli: 81

Marta Glenda Lugano: 136

Roberto Nicoli: 45

Gaia Memmo Vicenzi: 111

Luca Fidia Pardini: 93

Partito Democratico: 65.104



Alessandra Nardini: 15.296

Carlo Galeotti: 687

Fiorella Signorini: 847

Andrea Pieroni: 6.039

Maria Scognamiglio: 2.067

Giancarlo Lunardi: 2.781

Barbara Frosini: 4.447

Antonio Mazzeo: 12.737

Svolta: 678



Elisa Meloni: 230

Mirko Aconito: 57

Anna Chiara Borrello: 22

Lucio Alticozzi: 52

Claudia Vasselli: 21

Fabrizio Damiani: 80

Sinistra Civica Ecologista: 10.141



Paolo Malacarne: 5.582

Chiara Boschi: 1.624

Zaccarias Gigli: 114

Elisabetta Catalanotto: 434

Tommaso Luzzati: 585

Maria Ferri: 482

Graziano Turini: 437

Alice Rughi: 488

Italia Viva: 6.652



Federico Eligi: 1.236

Maria Elena Bianchi Bandinelli Paparoni: 289

Massimiliano Sonetti: 819

Marina Caterina Magnani: 210

Riccardo Alì: 123

Franca Mencacci: 221

Leonardo Fedeli: 1.327

Giulia Dani: 318

Orgoglio Toscana: 3.036

Paolo Fidanzi: 367

Ilaria Nieri: 350

Sergio Fasano: 83

Silvia Guidi: 131

Simone Petralli: 52

Nadia Manzoni: 54

Nadio Neri: 61

Giulia Bacci: 95

Susanna Ceccardi: 86.800

Fratelli d’Italia: 22.619

Diego Petrucci: 4.234

Sandra Munno: 1.489

Matteo Bagnoli: 4.199

Chantal Busiello: 343

Johann Bontà: 656

Benedetta Cicala: 1.639

Roberto Ticciati: 267

Antonella Scocca: 620

Lega: 48.960



Elena Meini: 5.678

Alessandro Bargagna: 3.018

Ilaria Boggi: 2.557

Gabriele Gabriellini: 1.971

Gianna Gambaccini: 2.489

Giovanni Frullano: 1.511

Maria Beatrice Calvetti: 1.687

Antonio Pericle Tecce: 1.438

Toscana Civica: 1.774



Antonella Bassini: 315

Flavio Baldi: 173

Daniela Zocchi: 97

Raffaello Gemignani: 68

Awatif Sadouk: 45

Lorenzo Bacci: 174

Vicenza Iones: 50

Gianluca Gambini: 234

Forza Italia-Udc: 5.272



Leonardo Mattolini: 844

Elena Mannari: 290

Gabriele Benotto: 275

Patrizia Ciampi: 211

Riccardo Buscemi: 387

Giovanna Matteucci: 74

Pasqualino Buonfiglio: 67

Lisa Gabellieri: 135

Tommaso Fattori: 3.396

Toscana a sinistra: 4.302



Laura Cavallini: 594

Sergio Bontempelli: 1.022

Claudia Gazineo: 101

Giovanni Bruno: 331

Carlotta Palagi: 327

Luigi Gariano: 232

Daniella Dominica Vangieri: 261

Mauro Stampacchia: 116

Irene Galletti: 14.857

Movimento 5 stelle: 14.433



Luca Lauricella: 1.474

Sara De Biasi: 1.238

Andrea Mazzei: 621

Anna Baronti: 593

Gianfranco Mannini: 338

Patrizia Favilla: 434

Emanuele Bonadio: 386

Salvatore Catello: 2.013

Partito Comunista: 2.005



Francesco Sale: 246

Chiara Dal Canto: 259

Nicolò Santerini: 80

Vanda Pollastrini: 35

Paride Fogli: 43

Erica Balestra: 56

Corrado Calafiore: 37

Ambra Roncucci: 39

Marco Barzanti: 1.593

Partito comunista italiano: 1.574



Patrizio Andreoli: 196

Marialuisa Balisciano: 68

Fabrizio Fagiolini: 60

Lucia Mango: 76

Luigi Gasperini: 34

Graziella Salvetti: 45

Tiziana Vigni: 1.052

Movimento 3V: 938



Rossella Ortolani: 186

Fabio Becagli: 40

Claudia Unisoni: 52

Luca Teodori: 64