“Vogliamo esprimere solidarietà alla polizia municipale di Montopoli Valdarno per i danni subiti da parte di vandali ignoti alle autovetture di servizio (qui)”. Lo dice la Lega Montopoli che sottolinea come “Il rispetto del bene comune è il fondamento di una civiltà educata e sana, per questo ci uniamo alla condanna dell’atto vandalico che, se fosse stato fatto per puro divertimento sarebbe grave ma, se fosse stato compiuto per una sorta di rivalsa o altro, sarebbe ancor più grave.

La polizia municipale fa il suo dovere facendo rispettare l’ordine e le regole e sarebbe sconcertante pensare che ci possa essere qualcuno che, con questi gesti, pensa di intimidire o bloccare il loro operato. Diversi episodi di vandalismo sono comunque accaduti di recente in varie zone del nostro comune, a breve verranno installate varie telecamere che potranno aiutare le forze dell’ordine e far stare un po’ più tranquilli i cittadini. L’argomento sicurezza è uno dei punti dove ci batteremo sempre e dove cercheremo di dare il nostro apporto costruttivo anche all’interno della macchina comunale con le nostre proposte”.