Viabilità tra via Sottovalle e Bonaparte, Cordone: “E’ definitiva?”

“La modifica alla viabilità entrata in vigore alcuni mesi fa in via sperimentale a Fucecchio, tra via Sottovalle e via Bonaparte, è diventata definitiva o è ancora provvisoria?”. Con un’interrogazione al sindaco Alessio Spinelli lo chiede il consigliere comunale della Lega Marco Cordone.

La sperimentazione puntava a garantire un miglior scorrimento del traffico veicolare e, allo stesso tempo, ridurre l’inquinamento atmosferico. Sollecitato da alcuni cittadini, Cordone nell’interrogazione suggerisce, tra l’altro all’amministrazione, “la sostituzione dell’antiestetico e ingombrante new jersey di plastica che delimita la modifica alla viabilità, con apposita segnaletica orizzontale e verticale”.