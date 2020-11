Covid, Faraoni (Pd) al sindaco Parrella: “Un incontro per discutere sulle decisioni da prendere”

Un incontro per discutere insieme “le possibili azioni necessarie per far fronte ai problemi che il Covid-19 sta creando alle attività e a tutte le famiglie del nostro comune” e perché in questo momento maggioranza e “opposizione presente in consiglio devono farsi carico delle necessità del territorio”. Così Patrizia Faraoni, segretaria del Partito democratico di Santa Maria a Monte si rivolge alla sindaca Ilaria Parrella.

Piena disponibilità del partito alla collaborazione: questo è il nucleo del messaggio. “Questo difficile momento – ha detto Faraoni – vede la necessità di una fattiva collaborazione di tutte le forze che possono attivarsi per dare risposte ai problemi dei nostri concittadini. Maggioranza e opposizioni devono lavorare insieme sia sul piano sociale che finanziario al di là delle posizioni politiche e per il bene comune.

Pertanto, chiediamo al nostro sindaco un incontro per condividere e collaborare sulle azioni da intraprendere partecipando anche con le nostre idee, la nostra disponibilità e il nostro lavoro. Crediamo che l’apertura di un tavolo di crisi del comune al quale possano essere invitati tutti i soggetti che attivamente stanno già lavorando sulla soluzione dei disagi presenti sul territorio possa essere una strategia che mette in sinergia le risorse facendole moltiplicare verso obiettivi comuni”.