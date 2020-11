Montopoli, Ventavoli si dimette da capogruppo di maggioranza: nominato Paolo Moretti

Cambio della guardia nel gruppo consiliare di maggioranza Democratici per Montopoli. Dopo le dimissioni dal ruolo di capogruppo di Licia Ventavoli, il gruppo di maggioranza di Montopoli in Valdarno ha nominato come nuovo capogruppo il consigliere Paolo Moretti durante il consiglio comunale di venerdì (6 novembre).

“Sono dispiaciuto delle dimissioni da capogruppo di Licia – ha detto Moretti – persona con la quale ho sempre collaborato in questo anno e mezzo in consiglio comunale ma anche negli anni passati nel mondo della scuola.

Certamente il momento non è semplice per nessuno, ma cercheremo come abbiamo fatto fino ad ora di essere il più vicini possibile ai cittadini e cercare di venire incontro alle loro istanze. Come abbiamo fatto nello scorso consiglio comunale in cui abbiamo approvato diverse variazioni di bilancio che vanno in questa direzione.

Ad esempio, abbiamo aumentato le risorse destinate ai buoni pasto per le persone che ne hanno fatto richiesta dato che le domande erano superiori a quanto precedentemente stanziato. Ma riguardo a questo resto stupefatto – continua Moretti – del voto dei consiglieri Maria Vanni (Progetto Insieme) e Massimo Tesi (Centrodestra per Montopoli), i quali hanno votato contro lo stanziamento di questi soldi senza dare alcuna motivazione. Ecco, da un lato ci viene chiesto di andare incontro alle esigenze delle persone più in difficoltà ma quando poi lo si fa concretamente, questi votano contro queste iniziative. Analoga posizione i due consiglieri l’hanno espressa in un altro provvedimento per delle spese effettuate per alcuni stanziamenti in ambito scolastico”.

“Ritengo – ha continuato il consigliere di maggioranza – che quanto abbiamo fatto vada nella giusta direzione e siamo orgogliosi dei provvedimenti adottati, soprattutto perché’ concertati con le rappresentanze delle categorie, così come lo siamo di tutti gli interventi effettuati nelle nostre scuole nell’ultimo anno. Adeguamenti normativi sulla sicurezza, sull’antincendio, sull’accesso per i disabili, sul risparmio energetico che ci hanno permesso di ammodernare e rendere più fruibili dai ragazzi le nostre scuole.

Il mio ruolo di Capogruppo – conclude Moretti – sarà anche quello di dialogare con gli altri gruppi consiliari pertanto spero che in futuro ci sarà la possibilità di confrontarsi e cercare di capire il perché si deve votare contro a iniziative del genere e non scoprirlo durante le operazioni di voto, evitando così un dialogo”.