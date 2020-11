La Lega risponde al Partito comunista: “Per fortuna esiste la sanità privata”

“In queste ore vi sono notizie che causa Covid il pronto soccorso dell’ospedale di Empoli si sarebbe trovato in grave difficoltà. La notizia ci preoccupa ma non ci sorprende perché il centro destra di San Miniato, in splendido isolamento, da anni solleva perplessità su quell’ospedale che doveva essere una eccellenza del Comprensorio del cuoio e dell’Empolese Valdelsa, e che fu causa e giustificazione della chiusura di ben tre ospedali locali: San Miniato, Fucecchio e Castelfiorentino”. Così la Lega di San Miniato dopo le ultime notizie sugli sviluppi della pandemia da Covid-19. Una riflessione, quella del partito di Matteo Salvini, che coglie gli aspetti politici e ideologici della questione.

“Le carenze sanitarie che oggi ci stanno affliggendo – secondo il gruppo della Lega – sono la logica conseguenza di una politica sanitaria nazionale che negli ultimi anni ha dovuto fortemente ridimensionare le risorse impiegate a causa delle ottuse politiche di contenimento finanziario imposte dalle autorità europee. Hanno influito negativamente anche scelte sbagliate della regione Toscana che in molti casi ha dato l’impressione di voler compensare il ridimensionamento delle strutture sanitarie con artifici burocratici dando vita a superfetazioni amministrative onerose e inutili”.

“In questo difficile contesto – hanno continuato i leghisti – vi è chi alle attuali difficoltà sanitarie dà motivazioni ideologiche, mettendo sotto accusa il dualismo fra sanità pubblica e sanità privata. Affermazioni fuori della realtà, come ben sanno i cittadini, i quali sono consapevoli che se necessitano di una prestazione sanitaria diversa per tempi e modalità (tipo l’effettuazione di un tampone in tempi molto brevi) hanno la possibilità di rivolgersi alle strutture private, la cui esistenza è una opportunità aggiuntiva che nulla toglie al settore pubblico. A ben vedere la vicenda Covid 19 è vero che ha un risvolto ideologico. La micidiale pandemia infatti è conseguenza di una gestione della sicurezza sanitaria inadeguata e di un colpevole ritardo nella comunicazione del virus alla comunità internazionale da parte di un paese, la Cina, governato da un regime comunista, che da mesi sta dando ‘i numeri’ facendosi beffa di ogni regola civile e democratica in danno dell’intera umanità”.