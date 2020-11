“Lo scorso anno fummo proprio noi a chiedere all’amministrazione comunale di celebrare le festività natalizie con installazioni che richiamassero le nostre radici e tradizioni cristiane”. Con questa premessa, Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni di Fratelli d’Italia Pontedera commentano la “splendida idea di sindaco e giunta di sostituire il volto della Vergine Maria con il volto di Chiara Ferragni.

Considerando il luogo istituzionale dove si trova l’installazione (il balcone del municipio) crediamo sia un gesto veramente grave e offensivo nei confronti di tutti i cittadini fedeli, praticanti e non solo. Basta fare scherno della religione cristiana.

Foto 2 di 2



Per ‘scherzetti’ del genere fatti su altre fedi, persone hanno perso la vita. Basta scherzare con la fede. Questa non è arte, è blasfemia“.

Natale a Pontedera

L’installazione è parte di un progetto diffuso di arte urbana che tra luci e opere site specific crea un percorso naturale nelle vie e nelle piazze di Pontedera. Il programma promosso dalla Fondazione per la Cultura Pontedera in collaborazione con il Comune e il patrocinio della Regione Toscana, per la regia di Alberto Bartalini è una mostra diffusa.

Questa edizione di Natale ad Arte è in particolar modo dedicata ai bambini e la città si prepara infatti a diventare un teatro a cielo aperto fatto di arte e luci. Oltre alle installazioni, infatti, il regista dell’evento Alberto Bartalini ha pensato un nuovo arredo urbano fra una moltitutidine di luci, che ci ricordano che anche nei momenti più difficili l’armonia e il colore devono resistere nel nostro quotidiano.