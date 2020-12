Riqualificazione del centro a Fucecchio, Cordone: “Quanti saranno i parcheggi?”

“Con i lavori di riqualificazione di via Checchi, nella parte bassa del centro storico di Fucecchio, si sono create delle criticità per i cittadini residenti, ovvero la mancanza di parcheggi e una difficile accessibilità alle abitazioni”. Così Marco Cordone, consigliere della Lega a Fucecchio, incalza il sindaco Alessio Spinelli con un’interrogazione relativa alle difficoltà legate al parcheggio per i residenti di via Checchi e piazza Amendola, interessate da lavori di riqualificazione.

Cordone chiede di sapere “se saranno ripristinati gli stalli di sosta in via Checchi, promessa che sembra fosse stata fatta ai residenti prima dei lavori di riqualificazione della strada e come sembra sia previsto dalla progettazione degli stessi lavori”. Inoltre, per quanto riguarda piazza Amendola il consigliere di minoranza chiede “se sia previsto lo stesso numero di parcheggi che ci sono adesso”.

“Riconosco gli sforzi dell’amministrazione comunale – ha concluso Cordone – per riqualificare la parte bassa del centro storico, ma la mia interrogazione prende atto di un rapporto tortuoso che ormai dura da mesi tra residenti e amministrazione: i cittadini hanno anche scritto al primo cittadino e all’assessore alla mobilità”.