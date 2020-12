“Ho trovato tanta professionalità e dedizione. Fratelli d’Italia è al fianco dei territori a partire proprio dai presidi sanitari”. Compreso quello di San Miniato, che il consigliere regionale componente della Commissione Sanità in consiglio regionale Diego Petrucci ha visitato oggi 4 dicembre accompagnato dai dirigenti di partito Fabio Mini, Andrea Turini e Katiusca Pace e alla consigliera comunale di Palaia Antonella Scocca.

“Il presidio di San Miniato – ricorda – è risultato strategico in questa emergenza Covid per alleggerire l’ospedale di Empoli (qui)“. Petrucci è arrivato a San Miniato “nel mio tour negli ospedali di periferia, quelli che Enrico Rossi ha tagliato ma che continuano a costituire un punto di riferimento per i territori della nostra regione. Stamani ho visitato l’ospedale Lotti di Pontedera insieme a Matteo Bagnoli capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera, a Matteo Arcenni e Antonella Scocca consiglieri comunali di Terricciola e Palaia. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Pontedera e Volterra Luca Nardi. E’ stata una mattinata molto proficua che ci ha permesso di conoscere ancora meglio le esigenze dei nostri presidi ospedalieri e ha evidenziato la necessità di cambiare la visone di sviluppo, rimettendo al centro delle priorità il ruolo del personale sanitario, sempre sotto organico a causa delle specializzazioni a numero chiuso, e il ruolo dei presidi di provincia fondamentali per evitare il collasso delle strutture primarie come quella pisana”.