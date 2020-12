Lega, Pasqualino nuovo responsabile degli enti locali

Giovanni Pasqualino è il nuovo responsabile provinciale degli enti locali per la Lega.

Pasqualino, attuale consigliere provinciale e comunale a Pisa viene nominato responsabile provinciale degli enti locali per coordinare gli eletti della Lega a livello provinciale.

“Ringrazio per la fiducia il commissario provinciale Marco Landi e tutto il direttivo della Lega per Salvini premier della provincia di Pisa – commenta Pasqualino – si tratta di un incarico prestigioso, di grande responsabilità e molto impegnativo che cercherò di svolgere nel miglior modo possibile”.

“Mi metterò subito a lavoro sul territorio – continua Pasqualino – insieme ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni cercando di canalizzare la linea politica del partito e del nostro leader Matteo Salvini”.

Pasqualino in questi ultimi due anni è stato commissario per la Lega nel comprensorio del cuoio dove il partito di Salvini ha raggiunto ottimi risultati anche alle ultime elezioni regionali.

“Ho dato il massimo – conclude Pasqualino – cercando di far crescere anche strutturalmente la Lega in ogni città del comprensorio del cuoio. Grazie a questo ruolo ho conosciuto persone stupende che porterò sempre nel cuore e che ringrazio per aver contribuito alla crescita di un partito che oggi non solo raggiunge grandi percentuali ma che ha rappresentanti in tutti i comuni del comprensorio.”