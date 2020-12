Decoro dei centri storici, una delega alla consigliera Faraoni

Il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi ha conferito alla consigliera comunale Cristina Faraoni la delega per il Decoro urbano dei centri storici di Montopoli e Marti.

“Come nella passata legislatura – spiega il sindaco -, abbiamo sentito la necessità di ampliare le deleghe per coinvolgere anche i consiglieri comunali. I centri storici di Montopoli e Marti sono spazi del nostro territorio comunale che hanno esigenze peculiari: per questo, pensiamo che se ne debba occupare una persona direttamente incaricata dall’amministrazione”.

L’obiettivo è quello di valorizzare i due centri storici. “La consigliera delegata lavorerà a stretto contatto con gli assessori e sarà sua cura prendere i contatti con le associazioni più rappresentative di Montopoli e Marti. In questo modo, saranno messe in campo azioni specifiche per valorizzare i due centri storici e per rilanciarne le potenzialità, anche grazie all’aiuto di chi volesse contribuire con i propri suggerimenti”.

Faraoni, ricorda Capecchi, “È una donna nata in questo Comune, che conosce bene le dinamiche del territorio e che si è dimostrata molto entusiasta di questo incarico. Auguro a lei un buon lavoro e un in bocca al lupo per il suo impegno verso la comunità”.