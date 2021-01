Italia Viva, organizzazione più capillare nel territorio pisano

“Un partito che mette le idee, le proposte al centro della propria azione; un partito che aspetta tutte le altre forze al tavolo della politica, dove senza veti personali, si possa ragionare del futuro del paese”. Questa le conclusioni di Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, intervenuto venerdì sera all’assemblea provinciale del partito pisano, convocato dai coordinatori Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio.

“È stata una piacevole sorpresa – intervengono i coordinatori – la grande partecipazione di iscritti e simpatizzanti del partito alla nostra assemblea on line. Circa 80 persone hanno ascoltato e discusso fino a tarda sera, sia di argomenti nazionali che del lavoro locale”.

“In tutti gli interventi – si legge in una nota – si è riscontrato il pieno appoggio al lavoro che il partito sta svolgendo al livello nazionale, un lavoro interamente incentrato sulla Politica e sui progetti per il futuro del paese. Purtroppo stiamo assistendo ad uno sconfortante spettacolo di “calciomercato” di parlamentari che si promettono ad uno schieramento o all’altro, in funzione delle maggiori garanzie che possono ricevere. Uno spettacolo che allontana le persone dalla politica”.

“Siamo invece convinti – si legge in conclusione . che il futuro del nostro paese sia troppo importante per essere barattato con interessi personali, che mettere veti sulle persone sia esattamente il contrario del significato di politica e che, sia a livello nazionale che a livello locale, Italia Viva abbia competenze ed idee da mettere a disposizione per la collettività”

Nei prossimi giorni, anche a livello pisano Italia Viva, così è stato annunciato, si darà un’organizzazione territoriale più capillare in modo da entrare in contatto con tutti coloro che vogliono discutere, ragionare e lavorare sullo sviluppo di Pisa e della sua provincia.