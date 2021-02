Cordone: “Certezza ed effettività della pena come fondamenti di sicurezza e legalità”

“Partendo dal presupposto che non c’è libertà senza sicurezza, constatiamo amaramente che purtroppo anche i nostri territori non sono più un’isola felice e mi preme particolarmente nell’interesse di tutti, ribadire alcuni concetti, sia come esponente delle istituzioni che come figlio di una vittima della criminalità che da anni si occupa di questi temi”. Lo ha detto Marco Cordone, consigliere comunale di Fucecchio con la Lega e consigliere nazionale Anci.

“Nei confronti di chi delinque – per Cordone – ci vuole la certezza e l’effettività della pena senza sconti e permessi vari e finché lo Stato compiutamente non farà tutto ciò che è possibile fare per garantirle, i tanti sforzi che le forze dell’ordine mettono in atto con abnegazione tutti i giorni contro la delinquenza, saranno vanificati.

Nessuno disconosce la funzione rieducativa della pena ma la stessa deve essere severa, certa e giusta. Inoltre, la Società tutta, deve ascoltare il grido di tutte quelle vittime troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta”.