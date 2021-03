Eco-compattatori e cassonetti alle Cerbaie contro l’abbandono di rifiuti: la ricetta di Cordone

“Mi sento di rilanciare il progetto di installazione di eco-compattatori sul territorio comunale anche perché i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti sono molto sentiti a Fucecchio e con l’installazione delle macchine ecocompattatrici, si ridurrebbe notevolmente il volume dei rifiuti come bottiglie di plastica, lattine, flaconi di detersivo eccetera”. La proposta viene da Marco Cordone, consigliere comunale di Fucecchio che già più di un anno fa aveva lanciato l’idea. La pandemia aveva bloccato l’iter avviato alla fine del 2019, ma dopo 15 mesi Cordone torna a proporre l’installazione di eco-compattatori.

“Per dare un dato – ha detto il consigliere -, sono oltre 25 milioni le tonnellate di rifiuti in plastica prodotti ogni anno solo in Europa. Ricordo a tutti che gli eco-compattatori limitano notevolmente l’impatto ambientale e permettono la riduzione di circa venti volte del volume del rifiuto ma anche la consegna diretta alle aziende del riciclaggio con notevoli vantaggi sia per gli utenti che per i comuni”.

Una proposta da Cordone arriva anche per la questione delle Cerbaie: :”Perché – ha detto -, per quanto riguarda l’annosa questione dei sacchi di immondizia trovati regolarmente lungo le strade delle Cerbaie, non si pensa a realizzare in loco un’area ecologica con i cassonetti, non presidiata ma gestita quotidianamente da Alia?”.

La mozione di Cordone per gli eco-compattatori fu votata all’unanimità nel consiglio comunale di dicembre 2019. L’assessore all’ambiente Valentina Russoniello stava già studiando il problema, quando la pandemia ha bloccato i lavori.