Spettacoli in presenza e detraibilità fiscale dei biglietti: si unanime in Regione

Un si unanime in aula regionale sulla cultura, grazie a due mozioni di iniziativa rispettivamente di Italia Viva, su spettacoli in presenza di pubblico per teatri e cinema, con riferimento a quanto previsto per le trasmissioni televisive e del Partito democratico, per la detraibilità fiscale degli importi dei biglietti per eventi culturali e per le manifestazioni in presenza.

Come illustrato da Stefano Scaramelli (Italia viva) la mozione impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo affinché, così come avviene per le trasmissioni televisive, sia consentito anche per cinema, teatri, spettacoli dal vivo lo svolgimento in presenza di pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19.



In tale contesto si inserisce anche la mozione illustrata da Cristina Giachi (Pd), presidente della commissione cultura, che impegna l’esecutivo ad attivarsi nei confronti del Governo affinché si valuti l’introduzione di strumenti innovativi come la detraibilità dell’Irpef degli importi dei biglietti per gli eventi culturali, nonché a valutare – nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza – la possibilità di aprire al pubblico cinema e teatri, oltre ai musei, nei giorni di sabato e domenica.

Nelle dichiarazioni di voto, Luciana Bartolini (Lega), ha sottolineato la necessità che la giunta vada incontro ad un sistema ormai in ginocchio, in vista di una adeguata ripartenza.