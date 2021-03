Next Generation Eu, il Pd San Miniato sul piano per la ripresa

Ricerca e innovazione, biodiversità, lotta al cambiamento climatico, parità di genere. Sono alcuni dei temi del piano per la ripresa Next Generation Eu, che l’Europa finanzierà per spingere la ripresa economica, ma nella direzione di un’Europa più moderna e sostenibile. Nell’ottica che ogni crisi è un’opportunità, questa potrebbe essere l’occasione da non sprecare.

Di questo, stasera 15 marzo alle 21,30 in diretta Facebook, parlerà il Pd di San Miniato, in un incontro on line introdotto dalla segretaria Azzurra Bonaccorsi e moderato dal capogruppo Pd in consiglio comunale Marco Greco.

Parteciperanno il senatore Pd Tommaso Nannicini e il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.