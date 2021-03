Siena, ipotesi Enrico Letta per le suppletive alla Camera

Cresce con il passare delle ore l’ipotesi della candidatura di Enrico Letta, neosegretario del Pd, alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati a Siena.

L’ipotesi, circolata con insistenza (per lo stesso collegio era arrivato invece il no all’ipotesi dell’ex premier Conte), trova il plauso del sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Letta è toscano e consentirebbe al Pd di avere in parlamento il proprio segretario per gestire i rapporti tra il partito e i parlamentari in modo più diretto”.

“Spero – ha aggiunto – che si sciolgano le riserve e che il partito locale possa accogliere a braccia aperte la candidatura del nostro nuovo segretario”.