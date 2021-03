Disservizi nella raccolta, Santa Maria a Monte di Tutti: “Fatevi sentire e chiedete lo storno dei costi corrispondenti”

“La vostra capacità di bravi amministratori si verifica anche nella capacità di intervenire interrompendo questa spirale di disservizi e disagi per i cittadini che da qui valuteranno le vostre effettive capacità di governo del territorio”. Rivolgendosi direttamente a sindaco e assessore, lo dicono i componenti della lista Santa Maria a Monte di Tutti che già nei giorni scorsi ha “segnalato il problema dei disservizi nella raccolta dei rifiuti nel nostro comune”.

Nonostante questo, però, “non vediamo alcun miglioramento della situazione e siamo costretti a intervenire nuovamente sull’argomento: ultimo in ordine di tempo la mancata raccolta della carta in alcune frazioni del comune e la mancata raccolta del multimateriale a Montecalvoli, disservizi denunciati da molti cittadini.

Come sempre il sindaco e l’assessore all’ambiente si auto assolvono indicando l’azienda di raccolta e smaltimento come unico responsabile di quanto sta avvenendo. Ma no, le cose non funzionano esattamente così. Le scelte strategiche e il controllo sull’efficienza del servizio spettano al Comune e, anzi sono un preciso dovere del Comune. E’ il Comune che approva il piano economico finanziario in cui si stabiliscono i servizi di cui i cittadini usufruiranno ed è sempre il Comune che approva il piano delle tariffe in cui si stabiliscono le ripartizioni delle quote Tari tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche.

Perciò, assessore all’ambiente Maccanti, è troppo facile e sbrigativo dire che ‘dipende da Geofor e noi non possiamo farci nulla’: avete il dovere di farvi sentire con forza e chiedere anche lo storno dei costi corrispondenti ai disservizi, visto che si sta parlando dei soldi dei cittadini contribuenti che amministrate”.