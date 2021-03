Prenotazioni vaccini e sito in tilt, la Lega porta il problema in consiglio regionale

Prenotazioni per i vaccini covid e sito della Regione Toscana in tilt. “In apertura dei lavori d’aula del Consiglio regionale – afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega – ho voluto espressamente chiamare in causa il presidente Giani, chiedendo il perché della falsa partenza relativa alla prenotazione online della vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili”.

“Abbiamo, quindi – prosegue – voluto dare voce ai tantissimi cittadini che, nella serata di ieri, non hanno potuto accedere al portale, nonostante vari ed affannosi tentativi. Anche la frase sibillina Si è verificato un problema, ma non è colpa sua pare decisamente fuori luogo ed anche poco rispettosa degli stessi utenti. Non ci pare, altresì, come candidamente ammesso dal presidente che sia sufficiente la giustificazione di avere poche dosi a disposizione del farmaco Moderna, rispetto alle normali esigenze; tra l’altro, non riconoscere quello che è accaduto nella serata di ieri, come un qualcosa da correggere, non è certo sinonimo di buona politica”.

“La macchina organizzativa in Toscana – conclude – continua a fare acqua da tutte le parti e ci chiediamo, a questo punto, se Giani abbia veramente fatto il massimo, affinché nella nostra regione venissero destinate un numero adeguato di dosi vaccinali. Smettiamola, dunque, di autoelogiarsi, ma dialoghiamo maggiormente con i nostri corregionali che, giorno dopo giorno, oltre che spaventati dal virus, sono anche disorientati ed indignati da questo inaccettabile stato di cose”.