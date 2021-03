Covid e pass vaccinale, Bergamini (Forza Italia): “Ottima proposta per il rilancio del turismo”

Pass vaccinale, per Deborah Bergamini di Forza Italia è un’ottima proposta per il rilancio del turismo.

“La proposta del commissario europeo al mercato interno Thierry Breton di istituire un pass vaccinale per i cittadini comunitari è da appoggiare senza alcun indugio – spiega la deputata azzurra, sottosegretario di stato per i rapporti con il parlamento del governo Draghi -. Il dispositivo consentirebbe i viaggi all’interno dell’unione europea incoraggiando il turismo straniero che conta oggi in Italia un buco di almeno 27 miliardi”.

“In un Paese come il nostro, in cui il settore turistico vale il 13 % del Pil negli anni pre pandemici con circa 4 milioni dì occupati, sarebbe certamente una boccata d’ossigeno – conclude – ed anche la giusta strada per la ripresa, dopo le chiusure rese obbligatorie nell’ultimo anno. Questo è il momento di mettere in campo tutte le strategie utili per poter coniugare la tutela della salute con la ripresa economia e sociale”.