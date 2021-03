“Infiltrazioni e calcinacci nelle aule del Checchi”, Gandola: “Serve un intervento complessivo”

“Una vicenda che non ha fine quella dell’istituto Checchi di Fucecchio. Non era bastato il flop relativo alla perdita del finanziamento di 100mila euro da parte della Fondazione Vodafone per la costruzione della palestra dell’istituto (qui), ora anche le infiltrazioni e il distacco di pezzi di soffitto nelle aule. I calcinacci caduti hanno riguardato una parte delle aule attualmente non utilizzate per la didattica, ma non è possibile pensare che questa situazione possa perdurare anche nel futuro. Serve che Città Metropolitana metta immediatamente in atto una seria riqualificazione della copertura della sede di Via Gramsci”. A dirlo è Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento.

La vicenda risale a qualche settimana fa, quando a terra furono trovati residui di un angolo di controsoffitto. La Scuola allertò subito la Città metropolitana che fece un primo sopralluogo, tranquillizzando sull’assenza di pericoli. Ma anche riservandosi di fare nuovi sopralluoghi: programmati per 1 e 2 aprile.

“Già in passato – ricorda Gandola – avevo attenzionato la questione dell’istituto Checchi, ora questa nuova brutta tegola delle infiltrazioni è davvero preoccupante e impone un immediato cambio di passo da parte degli uffici metropolitani. Non bastano più i piccoli interventi manutentivi ‘spot’, ma serve un vero lavoro di riqualificazione dell’intera copertura della scuola, così come peraltro richiesto dal nuovo dirigente scolastico. Da domani una ditta incaricata dalla Città metropolitana farà delle analisi più accurate e più approfondite sullo stato complessivo dei solai e della copertura: ci auguriamo che la relazione finale venga redatta in tempi celeri e che già nel mese di maggio la Metrocittà possa provvedere con un intervento complessivo”.

“La scuola – aggiungono Sabrina Ramello e Simone Testai, consiglieri comunali di Fucecchio – necessita di interventi rapidi e la Metrocittà li deve garantire in tempi chiari e stringenti. Peraltro, per i lavori più importanti relativi alla copertura ci auguriamo che possa essere utilizzato il periodo estivo in modo da riconsegnare la scuola a una nuova efficienza entro l’autunno”.

Sul punto il consigliere metropolitano Paolo Gandola presenterà un’interrogazione al consigliere delegato competente per materia in modo da avere una risposta ufficiale della Città Metropolitana circa tempi e modalità di intervento. “Serve tenere alta l’attenzione sul problema e serve che gli amministratori metropolitani vedano il nostro interesse sulla questione in modo da poter finalmente avere delle risposte concrete nell’interesse dei nostri ragazzi”.