Pronto soccorso ospedale Lotti: “Va ampliato e ammodernato”

“Gli spazi dell’ospedale Lotti di Pontedera non sono più adeguati al flusso crescente di utenti degli ultimi anni. In particolar modo, le criticità che affliggono il pronto soccorso sono salite alla ribalta in questo periodo di emergenza sanitaria. Gli accessi al pronto soccorso sono cresciuti e troppo spesso i pazienti sono costretti ad attese estenuanti, dunque serve una nuova progettazione strutturale e logistica che tenga conto dei reali volumi di utenti che accedono all’ospedale”. Così gli esponenti di TerricciolaSiCura Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Matteo Leggerini intervengono sulla questione del pron-to soccorso dell’ospedale di Pontedera.

“Qualcosa finalmente si è mosso verso la giusta direzione- hanno detto -: grazie all’appello lanciato dai consiglieri comunali Matteo Bagnoli e Franco Valleggi di Fratelli d’Italia, accolto favorevolmente da tutto il consiglio comunale di Pontedera e dal sindaco, è partito l’iter per reperire fondi ai tavoli aziendali e regionali.

Anche il comune di Terricciola deve fare la sua parte, ricordiamo che il presidio ospedaliero pontederese ha un bacino territoriale di utenza che va oltre i 150mila abitanti, di cui fanno parte anche i cittadini del comune di Terricciola. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno per impegnare il consiglio comunale e il sindaco a sostenere la richiesta fatta dal comune di Pontedera per richiedere l‘ammodernamento e l’ampliamento del pronto soccorso rendendolo idoneo alle reali esigenze e dimensioni del territorio”.