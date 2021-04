Europa Verde Toscana a Giani: “Nomini una donna come presidente del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli”

Europa Verde Toscana chiede al governatore Eugenio Giani di nominare come presidente del Parco una donna

“Alla fine la comunità di Parco ha ridotto soltanto ad otto le candidature per la presidenza del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli: quattro donne e quattro uomini – spiegano – Come precedentemente espresso, avremmo preferito che la restrizione delle candidature fosse stata limitata alla sola componente femminile, nella quale risiedono le maggiori competenze, come nel caso di Giuliana Biagioli, già presidente del comitato scientifico del Parco, o dell’agronoma Elisabetta Norci (già vicepresidente e presidente pro-tempore dell’Ente Parco ) o ancora di Graziella Palla (componente dell’uscente consiglio direttivo del Parco)”.

“Siamo contenti del fatto – concludono – che almeno si sia rispettato un criterio di parità di genere e, augurandoci che non sia stata un’operazione meramente di facciata, ribadiamo al presidente Giani, che dovrà effettuare la scelta finale, la bellissima opportunità di nominare per la prima volta una donna alla guida del Parco. Una richiesta che giunge a gran voce da tutto quel mondo ambientalista che è davvero interessato alle sorti del Parco e alla sua imprescindibile funzione di conservazione degli ecosistemi naturali.