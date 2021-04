Pari opportunità, sarà Sabrina Mazzei a rappresentare la Società della salute ai tavoli regionali

Sarà la consigliera comunale di Fucecchio Sabrina Mazzei, eletta nelle file del Partito democratico, a rappresentare la Società della salute empolese Valdarno Valdelsa ai tavoli regionali dove si discute di pari opportunità e violenza di genere.

Sabrina è stata nominata all’unanimità lo scorso 9 aprile dall’assemblea della Sds dai rappresentanti di tutti i 15 comuni. In tutto il suo percorso amministrativo, che prosegue da 7 anni, Sabrina Mazzei a Fucecchio ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione elette e nominate e dal 2019 ha ricevuto dal sindaco anche l’incarico alle pari opportunità.

“Voglio ringraziare tutti i 15 comuni e i dirigenti della Società della Salute – ha dichiarato Sabrina Mazzei – per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Come ho fatto fino ad oggi per il Comune di Fucecchio, metterò tutto il mio impegno, con serietà e grande senso di responsabilità, nel ricoprire questo incarico. Il tema della parità di genere ha fatto parte del mio percorso politico fin dall’inizio. Voglio portare sui tavoli regionali l’esperienza accumulata in questi anni anche a fianco delle associazioni che sul territorio operano quotidianamente contro discriminazioni e violenza di genere”.

“La costanza e la passione che Sabrina Mazzei ha messo in questi anni sui temi della parità e di contrasto alla violenza di genere – ha commentato il presidente della Sds Alessio Spinelli – è stata riconosciuta dai rappresentanti di tutti i comuni e sono certo che, con lo stesso spirito con cui si sta impegnando a Fucecchio, saprà garantire alla nostra Società della Salute un ruolo di primo piano ai tavoli regionali portando un contributo fattivo e di esperienza molto significativo”.