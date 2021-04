Pisa, l’assessora Gambaccini: “La città necessita di una Casa della Salute”

“Una Casa della Salute c’è in tutte le zone socio-sanitarie dell’azienda Ausl Toscana Nord Ovest, eccezione fatta per quella pisana. Basta questo dato per dare contezza del ritardo accumulato negli anni che stiamo scontando nel nostro territorio e del motivo per cui, come Comune di Pisa, ne abbiamo posto la realizzazione al centro del programma di mandato”. Lo afferma Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa.

“Anche come presidente della Società della Salute, insieme al sindaco Michele Conti, sono impegnata quotidianamente nel proporre soluzioni per porre fine ad un’attesa che davvero non può protrarsi troppo oltre – spiega – mettendo finalmente a disposizione del territorio questa struttura polivalente al cui interno dovrà operare un team multidisciplinare composto da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ma anche specialisti ambulatoriali, infermieri, altri professionisti sanitari, personale sociale e amministrativo e che nelle sostanza diventerà un punto di riferimento certo per tutti i cittadini in un logica di continuità assistenziale e presa in carico”.

“In estrema sintesi, infatti, questa è l’identità e il senso della Casa della salute e per questo siamo convinti che la città di Pisa sia il contesto migliore per ospitarla – continua l’assessore – Lo facciamo non in una logica di bandiera o di parte, ma convinti che una struttura che pone al centro la multidisciplinarietà sanitaria e sociale non possa che giovarsi della vicinanza con l’ospedale di Cisanello e le altre eccellenze sociosanitarie del territorio, con le quali sarà più facile costruire sinergie e collaborazioni, a beneficio di tutti i cittadini della zona. Questa è, quindi, l’esigenza che abbiamo rappresentato fin dall’inizio all’azienda Ausl Toscana Nord-Ovest e che tornerò a riproporre alla direttrice generale Maria Letizia Casani in occasione dell’incontro richiesto per le prossime settimane a partire da alcune proposte concrete e subito disponibili”.

“A Pisa, infatti, gli spazi per ospitare la Casa della Salute ci sono – afferma – come amministrazione comunale siamo pronti a mettere a disposizione ad esempio tanto gli immobili dell’ex mensa Cpt di Ospedaletto, che in questo momento stanno ospitando l’hub vaccinale ma che, con il venir meno dell’emergenza Covid-19, si spera a breve possano tornare nella disponibilità del Comune. Se anche, infatti, vi fosse l’intenzione di collocare la Casa della Salute all’interno del Poliambulatorio di via Garibaldi, scelta comprensibile e che risponderebbe anche a logiche di maggiore efficienza e integrazione socio-sanitaria, vi sarebbe, comunque, l’esigenza di spostare altrove alcuni servizi che attualmente sono collocati lì, per far posto alla nuova Casa, dato che in questo momento nella struttura e negli edifici non vi sono spazi disponibili. Nell’ambito, insomma, di un percorso di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali, ci sarebbe quasi sicuramente l’esigenza di reperire nuovi spazi: o per accogliere la Casa della Salute o più probabilmente per ospitare i servizi che dovessero cambiare collocazione per far posto alla prima. A questo punto, dunque, è fondamentale che l’Azienda Ausl Toscana Nord-Ovest trovi un’intesa con i medici di medicina generale, come è stato fatto nelle altre Zone socio-sanitarie del territorio aziendale. È una tessera fondamentale del mosaico che occorre completare per vedere nascere anche nella Zona Pisana, una Casa della Salute”.