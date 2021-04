Inchiesta Dda, Meini (Lega): “No alla criminalizzazione di un intero comparto”

“Nell’attesa che le indagini facciano, doverosamente, il proprio corso è necessario ed urgente che le istituzioni locali facciano fronte comune per sostenere fattivamente la stragrande parte delle imprese conciarie pisane che, onestamente, cercano di sopravvivere nonostante la pandemia”. Lo afferma Elena Meini, consigliere regionale della Lega.

“In questi casi, infatti – prosegue il consigliere – si tende, ingiustamente, a fare di “tutta l’erba un fascio” e ciò sarebbe davvero devastante per l’economia della zona. Non possiamo, quindi, esimerci nell’auspicare iniziative di sostegno, anche a livello comunicativo e di marketing, affinchè sia chiaro a tutti, specialmente ai tanti e qualificati clienti, che il settore è complessivamente sano ed ancora pienamente affidabile. Puntare il dito su un’intera categoria sarebbe, infatti, totalmente ingiusto e rischierebbe di mettere in ginocchio un importante settore come quello santacrocese”.

“Chi ha commesso illeciti – conclude Elena Meini – è naturale che ne paghi le conseguenze, ma evitiamo di criminalizzare a priori tutti quegli imprenditori che, fra mille sacrifici, stante pure l’avvento del Covid, stanno cercando di salvaguardare imprese e posti di lavoro”.