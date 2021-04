Un centinaio di persone (ma sono destinate ad aumentare) si sono date appuntamento alla Casa del Popolo di Sant’Andrea in Fontanella, piccola frazione empolese lungo l’ormai celeberrima 429, la “strada dei veleni” per la manifestazione ‘No Keu’ dopo l’inchiesta della Dda che ha travolto il mondo della politica e dell’imprenditoria del settore conciario.

Ad aprire l’evento Samuela Marconcini dell’assemblea No Keu: “Siamo tutte vittime di questa situazione che ci è piombata addosso. Tanti adesso non si fidano dell’Arpat, si è spezzato questo legame di fiducia. Molti vanno quindi da privati per le analisi dei pozzi. Se c’è davvero stato questo inquinamento il rischio è che si arrivi ad averne la prova fra anni e questo é inquietante. Siamo a disposizione anche per trovare fondi per aiutare nelle analisi”.

Da Dario, portavoce dell’assemblea, arriva una serie di richieste: acqua pubblica nelle case al posto dell’uso dei pozzi, bonifica a tutela del territorio, risarcimenti per chi ha avuto una svalutazione dei propri terreni, pene certe ed esemplari per chi ha sversato: “I passi che faremmo sono questi, che seguiremo insieme”.

