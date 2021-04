Castelfranco di Sotto, il bilancio di previsione in consiglio comunale

L’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sarà al centro del consiglio comunale ordinario di Castelfranco di sotto che si terrà venerdì (30 aprile) alle 18,15 in videocoferenza.

All’ordine del giorno ci saranno anche il differimento delle scadenze del versamento Tari per l’anno in corso, l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, l’approvazione del documento unico di programmazione, la concessione delle agevolazioni finanziarie per il rifacimento di facciate di edifici nel centro storico, il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza esecutiva.

Sarà discusso anche l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di maggioranza Uniti per Castelfranco per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee per la tutela dei diritti umani e del diritto d’asilo e la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza del Movimento 5 stelle sulle istituzioni locali e le comunità energetiche.