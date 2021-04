Il Pd alla resa dei conti: i circoli della provincia chiedono a Santa Croce di fare chiarezza dopo l’indagine della procura antimafia

La questione, a questo punto, diventa di sopravvivenza.

Se a Santa Croce l’indagine Keu della Dda rischia di travolgere alcuni esponenti al vertice del mondo imprenditoriale e la sindaca Giulia Deidda ora indagata, il resto del Pd del Valdarno e della provincia di Pisa non ci sta a finire nello stesso tritacarne. Il ‘fortino’ eretto dal centrosinistra di Santa Croce pochi giorni dopo l’avviso di garanza notificata a Deidda, con due riunioni in cui tutta la maggioranza confermava piena fiducia alla prima cittadina, ora rischia di essere assediato dagli esponenti del Pd dei comuni vicini e della provincia. Un tentativo che era stato attuato con uno scarno comunicato di circostanza, dopo due serate di riunione, nella speranza forse che anche questa inchiesta del procuratore antimafia passasse e si risolvesse come altre indagini della Dda sul territorio, “in una bolla di sapone”. Negli ultimi anni la procura distrettuale antimafia infatti, per ben quattro volte è venuta “a mettere le mani” nel mondo conciario di Santa Croce e nel ciclo dei rifiuti.

Questa volta però le intercettazioni, al di là di quelle che saranno le sorti giudiziarie di Deidda e degli altri indagati e arrestati, hanno creato la sensazione che si tratti di un’indagine ben più pesante. Negli ultimi giorni, a cominciare dal fine settimana scorsa, hanno iniziato a susseguirsi le riunioni tra i democratici della provincia di Pisa per fare il punto sul problema. In queste ore poi sono in corso altri incontri che potrebbero costringere il Pd e la maggioranza di Santa Croce a tornare sui propri passi e forse ad affrontare le questioni emerse dall’inchiesta Keu. Problemi che, se non saranno risolti, potrebbero pesare su tutto il territorio del Valdarno.

I segretari dei circoli degli altri comuni e forse anche qualche sindaco, infattim sarebbero pronti a rompere il silenzio e buttare sul tavolo una serie di questioni che costringerebbero il Pd di Santa Croce ad affrontare i problemi cruciali emersi con l’indagine ovvero: da dove si riparte? Come si salva la parte sana dell’imprenditoria conciaria e come si tutela l’economia del territorio? Come si affronta il tema delle infiltrazioni mafiose in Valdarno? Come si ricalibrano i rapporti tra imprenditoria e politica locale? Come si affronta la questione dei rifiuti?

Una cosa è certa: nessuno pensa che Deidda e gli altri esponenti politici del Pd fossero a conoscenza o abbiano avuto un qualche ruolo nei rapporti tra imprenditori e malavita organizzata, semmai l’idea è più di un atteggiamento forse superficiale o non attento, proprio in virtù di quel rapporto forse troppo stretto tra imprenditori e politica che peraltro non è certo nato a Santa Croce, ma che forse è figlio delle logiche industrialiste della Sinistra italiana degli anni Ottanta e Novanta,.

Proprio su questi temi il Pd di Santa Croce al momento non sembra volersi interrogare. Alle riunioni infatti il segretario Ivetta Parentini insieme a Massimo Bertacca si sarebbero prodigati nel cercare di minimizzare la questione, spiegando per l’ennesima volta il ciclo dei rifiuti delle concerie e la validità del sistema adottato fino ad ora. Una “difesa d’ufficio” che però non ha convinto gran parte del resto del Pd della provincia di Pisa, tanto che alla fine si è cominciato a parlare dell’ipotesi dimissioni della sindaca Deidda da sindaco qualora dovesse essere rinviata a giudizio. Proprio in queste ore il confronto sta entrando nel vivo e a questo punto il Pd santacrocese e la maggioranza sono a un bivio: accettare un percorso di analisi dei problemi e ricerca delle soluzioni con il resto dei Democratici oppure restare isolati in balia degli eventi giudiziari.

Certo è che il resto degli esponenti dem del Valdarno, avvertendo la gravità della situazione, non sono disposti a rischiare di estendere gli effetti dell’inchiesta della Dda a tutto il mondo conciario e pertanto chiedono di avviare un percorso politico.

Sul fronte interno della maggioranza a Santa Croce potrebbe emergere un’altra criticità, ovvero il fatto che i due assessori di Italia Viva per difendere il sindaco si sarebbero spostati su posizioni che non sono proprie del partito provinciale e regionale, tanto che c’è anche chi ipotizza un possibile ritorno, almeno di Baldacci, nel Pd per rimanere vicino al sindaco Deidda. (g.m.)