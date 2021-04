San Miniato, anche la questione ex Icla al centro del consiglio comunale

Il Consiglio comunale di San Miniato si terrà giovedì (29 aprile) alle 17,30.

All’ordine del giorno sono previste le comunicazioni del presidente circa le variazioni di cassa, la risposta all’interpellanza presentata il 4 febbraio dal gruppo Cambiamenti sulla questione dell’Ex Icla e sull’Ospedale degli infermi e all’interpellanza del 9 marzo con al centro la potatura degli alberi in via Catena e gli sviluppi dell’Interporto.

Sarà poi discussa la mozione presentata dai gruppi consiliari del Partito Democratico, Uniti si può e Riformisti per San Miniato per il sostegno alle donne vittime di violenza e di stalking. Al centro della seduca ci sarà anche l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2020 e la discussione del regolamento comunale per la concessione della sala del consiglio per la discussione delle tesi di laurea.