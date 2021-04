Primo Maggio a Santa Croce con il presidio contro mafia e corruzione

Una iniziativa per il Primo Maggio “contro la mafia e la corruzione, per il lavoro, la salute e l’ambiente”.

La organizza il Comitato 27 febbraio – No Draghi, composto da Partito comunista, Patria socialista, Associazione e rivista Cumpanis, Associazione politica M-48, Spread.it, Rivista politica Gramsci Oggi, Movimento per la rinascita del Pci, Circolo culturale proletario, a Santa Croce sull’Arno con un presidio alle 10 in piazza del Popolo.

“Di fronte a questo orribile intreccio tra politica, criminalità organizzata e vertici imprenditoriali non possiamo non mobilitarci – dicono gli organizzatori – Quest’anno abbiamo scelto l’epicentro dello scandalo toscano come luogo per svolgere la mobilitazione del Primo Maggio. Combattere le mafie, difendere la salute e l’ambiente significa, oggi più che mai, difendere il lavoro. La pandemia ha già messo a dura prova la tenuta dei livelli occupazionali nel settore conciario e calzaturiero, dove cresce la preoccupazione per la paventata fine del blocco dei licenziamenti. A questo si è aggiunto il grave scandalo legato alle infiltrazioni mafiose e allo smaltimento illecito dei rifiuti, con il coinvolgimento di politica e imprenditoria, che mette ancora più a rischio la tenuta dei livelli occupazionali, oltre a descrivere uno scenario assolutamente preoccupante in tema ambientale e di tutela della salute”.

“Il Primo Maggio – spiegano ancora – scendiamo in piazza per denunciare un sistema politico marcio, che permette alla criminalità organizzata di penetrare nel sistema economico, mettendo in pericolo la nostra salute e il nostro lavoro. Scendiamo in piazza contro questo sistema politico corrotto, disposto a mettere in vendita la salute ed il lavoro dei cittadini pur di mantenere la poltrona. Scendiamo in piazza per chiedere le dimissioni di tutte le figure politiche e amministrative coinvolte. Scendiamo in piazza per difendere il lavoro e l’occupazione, la salute e l’ambiente. Come Comitato 27 Febbraio, invitiamo le associazioni e le realtà del territorio ad aderire e ad intervenire scrivendo a comitato27febbraio@gmail.com”.