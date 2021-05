San Miniato, in Consiglio la variazione del bilancio triennale

È stata convocata per giovedì (6 maggio) alle 17,30 una nuova seduta consiglio comunale di San Miniato.

All’ordine del giorno della seduta consiliare che si terrà in streaming e sarà visibile attraverso la diretta sul sito del comune ci saranno le risposte alle interpellanze presentate il 9 marzo dal gruppo Cambiamenti in merito all’hotel Miravalle e gli interventi sulle opere di urbanizzazione a scomputo nonché la risposta alle interpellanze presentate il 30 marzo su via 24 maggio e sul fenomeno dei cani ibridati con il lupo.

Durante la seduta consiliare sarà discussa anche la mozione presentata da tutti i gruppi consiliari sul sostegno alla Rsa Del Campana Guazzesi e la mozione presentata da Cambiamenti, Lega Salvini San Miniato e Forza Italia sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2020.

Inoltre sarà presentato il rendiconto della gestione 2020 e l’istituzione della Bottega di Geppetto, il centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia e sull’Azienda speciale farmacie San Miniato.

Infine il consiglio comunale presenterà il documento unico di programmazione 2021-2023 con l’integrazione del piano triennale

dei fabbisogni di personale e con il piano annuale delle assunzioni 2021 nonché con la modifica al programma triennale dei lavori pubblici. Sarà presentata inoltre la variazione del bilancio di previsione 2021-2023 e l’adesione alla Carta di intenti Ready, Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.