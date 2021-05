Castelfranco di sotto, le agevolazioni per il rifacimento delle facciate al centro del consiglio comunale

Consiglio comunale straordinario a Castelfranco di Sotto. La seduta è stata convocata per lunedì (10 maggio) alle 18,15 con modalità a distanza.

All’ordine del giorno il punto sulle agevolazioni finanziarie per il rifacimento delle facciate degli edifici in centro storico per l’anno in corso; il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza esecutiva; l’appello, presentato dal gruppo di maggioranza Uniti per Catelfranco, alle istituzioni italiane ed europee per la tutela dei diritti umani e del diritto d’asilo e le mozioni presentate dal Movimento 5 stelle sulle istituzioni locali e le comunità energetiche e sul conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri.