Inchiesta Dda, Cordone (Lega): “C’è il rischio che vengano avvantaggiati distretti concorrenti”

“Sono preoccupato per la vicenda che riguarda le infiltrazioni mafiose nel comprensorio del Cuoio e della pelle di cui fa parte il Comune di Fucecchio”. Esordisce così il consigliere comunale della Lega a Fucecchio, Marco Cordone.

“Nel sottolineare positivamente l’istituzione di una commissione regionale d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana – dice – voluta in primis per iniziativa della Lega e del centrodestra e la proposta di legge dell’onorevole Ziello (Lega Salvini Premier), per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e per indagare il rapporto tra le ecomafie e le loro attività illecite collegate al settore ambientale esprimo forte preoccupazione che la situazione di difficoltà che si è andata a creare nel settore produttivo del comprensorio del Cuoio e della Pelle, possa avvantaggiare distretti industriali concorrenti“.