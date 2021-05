Inchiesta Dda, Fantozzi (Fdi): “Gli errori di pochi non devono infangare il lavoro di tutti”

Audizione in commissione sviluppo economico del consiglio regionale per il Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola, l’Associazione conciatori di Santa Croce, e l’Unione nazionale italiana conciatori.

A commentare l’appuntamento il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi: “Lo scandalo Keu – dice – ha provocato un grande danno d’immagine per il distretto conciario e per le comunità interessate. Il sensazionalismo scatenato dall’inchiesta ha preoccupato le grandi firme. Non esiste, comunque, un pericolo di fuga grazie all’eccellenza del prodotto, alla professionalità del lavoro che fanno del distretto conciario toscano un valore aggiunto. L’elite è qui da noi, è il nostro distretto conciario”.

“Il distretto va tutelato e sostenuto – conclude – gli errori di pochi, che starà alla magistratura accertare e perseguire, non devono infangare il lavoro di tutti. Un’eccellenza che si è confermata negli anni e che il sensazionalismo non può e non deve scalfire. I gradi, i nostri imprenditori ed artigiani, se li sono guadagnati sul campo. Con i conciatori torneremo ad incontrarci in commissione sviluppo, un confronto che proseguirà nei mesi”.