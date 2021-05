Concerie, bufera sull’emendamento cancellato. Le opposizioni: “Bisogna chiarire se qualcuno ha fatto il furbo”

L’emendamento finito nelle indagini della Dda è stato abrogato ieri (25 maggio) durante la seduta del consiglio regionale (leggi qui), ma non senza richieste di chiarimento da parte delle opposizioni. C’è chi chiede di sapere se “non sia servito a niente” quell’emendamento o se, invece, qualcuno “abbia tentato di fare il furbo”.

Voto negativo è stato annunciato da Elisa Tozzi (Lega), durante l’intervento con il quale si è aperto il dibattito sulla proposta di legge che abroga l’emendamento introdotto il 26 maggio 2020 e la normativa sulla depurazione industriale. “Risale al 2018 il primo tentativo di modificare la legge regionale – ha ricordato Tozzi – Tentativo che riceve un primo stop, perché presentava profili ambigui e di dubbia legittimità. Oggi ci troviamo a dover mettere una pezza su una voragine enorme. È un metodo che rifuggo e spero non vedere più. Enrico Rossi ha ricordato che la Giunta aveva detto no, ma il Consiglio ha modificato la legge in modo surrettizio e subdolo. Invito la maggioranza a fare chiarezza”.

“La questione è così complessa e delicata, che ha portato alla revoca del capo di gabinetto – ha osservato Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) – Quando si interviene su una legge oggetto di contenzioso, sarebbe il caso di dirlo nel preambolo. Non ci si limita a togliere di mezzo l’emendamento Pieroni, ma ci sono altri due commi rimasti ancora lì”. A suo parere, gli uffici del settore ambiente hanno subito una doppia pressione: da un lato quella di avere detto no alle richieste dei conciatori, dall’altra quella del Consiglio che faceva passare una norma con profili di illegittimità.

“C’è un problema politico che deve essere affrontato – ha rilevato Irene Galletti (M5S) –. Ci sono maglie allentate nel nostro lavoro, che aprono la strada a impugnative, a forzature dall’altissimo prezzo. Sono bastate poche righe di un emendamento per gettare nel discredito un intero sistema produttivo e un’intera regione. Fino a quando si vuole proseguire su questa strada?”

Secondo la consigliera Federica Fratoni (Pd) una cosa è certa: “L’emendamento in questione – ha detto – niente ha a che vedere con la vicenda Keu e con le infiltrazioni mafiose nella nostra regione”. E dopo aver compiuto una ricostruzione dell’operato della Giunta regionale nella scorsa legislatura, soffermandosi in particolare sul passaggio di competenze dalle province alla Regione nel 2016, e ai conseguenti contenziosi apertisi, Fratoni ha ricordato come Aquarno abbia inviato alla Regione una proposta di modifica della normativa che, soggetta agli approfondimenti da parte degli uffici, non fu trasformata in alcun atto da parte della Giunta regionale. “Alla Magistratura lasciamo fare il proprio lavoro – ha concluso la consigliera – qui siamo chiamati a considerazioni di merito sulla volontà politica, e di come la politica possa dare mano a quel distretto mi sembra sia stato poco dibattuto”.

Anche Francesco Torselli (FdI) ha invitato a non confondere l’inchiesta della Magistratura e la vicenda emendamento, specificando che per la forza politica da lui rappresentata i due temi sono stati sempre separati: “A noi il compito di parlare di politica e di decidere sull’abrogazione, al di là del ruolo della Procura. Oggi arriviamo alla modifica della legge – ha continuato – ma siamo di fronte ad una situazione surreale perché non è chiaro se l’emendamento non sia servito a niente o se qualcuno abbia tentato di fare il furbo. Quando leggiamo dichiarazioni e interviste come quelle rilasciate dall’ex Governatore Rossi i nostri dubbi non possono che aumentare”. Riprendendo infine le considerazioni della Fratoni, il consigliere ha affermato che non risponde a verità che tutto il dibattito ruoti attorno all’emendamento e che nessuno si preoccupi delle prospettive del distretto conciario, “ricchezza e valore aggiunto per la nostra Regione”.

“Se non ci fosse stata l’inchiesta della Magistratura forse oggi non saremmo a discutere dell’abrogazione dell’emendamento”. così ha esordito, intervenendo nel dibattito, il portavoce dell’opposizione Marco Landi, sostenendo che la decisione assunta dalla Giunta regionale di costituirsi nel giudizio pendente sul ricorso del Governo alla Corte Costituzionale non fosse affatto un atto dovuto, e che peraltro la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall’esecutivo nazionale, riguardasse solo la parte emendata e non l’intero complesso normativo. “Noi siamo d’accordo all’abrogazione ma a governare ci siete voi – ha sottolineato – e ancora non ci avete fornito motivazioni politiche convincenti”. Infine, anche Landi (Lega), ha ripreso il tema della difesa del distretto conciario e della necessità che la vicenda giudiziaria non determini condizioni di difficoltà per la competitività del sistema, ribadendo come da subito tutte le forze politiche di opposizione della Toscana abbiano prestato particolare attenzione all’aspetto produttivo e alle sue conseguenze occupazionali.

“Non possiamo che accogliere l’abrogazione di questo emendamento che ha portato a scrivere una brutta pagina della politica regionale – dichiara in aula la consigliera Elena Meini (Lega), presidente della nuova commissione d’inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana – Ho sentito dire dallo stesso presidente Giani, quando è venuto in commissione, che sarà proprio la commissione d’inchiesta a fare chiarezza: domani presenterò piano di attività per arrivare a fare chiarezza sull’iter che ha portato all’approvazione di questo emendamento e mi impegnerò perché tutti insieme si possa far sì che questo non debba ripetersi”. Si tratta di ripercorrere, dice Meini, “i vulnus normativi” per capire “come il Consiglio regionale dovrà procedere” per non vedere ulteriori emendamenti approvati in quel modo. “Saremmo arrivati all’abrogazione di questo emendamento se non ci fosse stata l’inchiesta keu?”, si chiede la consigliera in risposta all’intervento di Federica Fratoni (Pd). E chiarisce: “Non accetto lezioni riguardo alla tutela del comparto. Conosco tantissime aziende, so le preoccupazioni che hanno oggi di fronte alle telefonate delle grandi firme che chiedono spiegazioni” e ricorda una mozione a sostegno “che ho presentato del comparto ed è stata respinta dal Pd. Al presidente Giani rinnovo l’appello per l’apertura di un tavolo. Lo chiedono le aziende attendono tante risposte dalla Regione: non sono arrivate risposte politiche e neppure amministrative”.

“Un tema fondamentale riguarda la serietà dell’azione del legislatore e la collega Fratoni l’ha posto perfettamente – dice Francesco Gazzetti (Pd). – Torselli ha speso parole chiare, utili alla comprensione di questa vicenda: l’emendamento non ha niente a che fare con le infiltrazioni della grande criminalità. E sono stati gli uffici stessi della Regione a dare un’interpretazione che ha reso la funzione di quell’emendamento sostanzialmente inapplicata e inefficace”. Ora, prosegue Gazzetti, “non dobbiamo sprecare questa occasione, bisogna fare un passo diverso e soprattutto in avanti”. E ricorda l’attività svolta, nella passata legislatura, dalla commissione d’inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro, della quale è stato vicepresidente: “La fondazione Caponnetto, così come le forze dell’ordine definirono la Toscana un’oasi felice per la natura delle relazioni e il fortissimo interscambio tra le realtà istituzionali presenti sul territorio. Quello è il patrimonio da difendere il bene sul quale dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi a tutela della legalità”, dice Gazzetti. Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, il consigliere richiama in Aula “un’espressione di Peppino Impastato: la mafia è una montagna di merda. E qui, in Toscana, nessuno pensi che ci sia chi abbassi la voce. Si tratta di temi che ci devono vedere schierati tutti insieme da una sola parte, per rafforzare gli anticorpi che ci sono e dare concretezza e azione comune su alcune tematiche che sono nel Dna della nostra regione”.