Ciampi (Pd): “Dopo l’estate gli uffici postali della Provincia di Pisa torneranno a svolgere l’orario di apertura pre-Covid”

“Dopo l’estate gli uffici postali torneranno a svolgere l’orario di apertura pre-Covid”.



Lo assicura la deputata del Pd Lucia Ciampi.

“Considerato che le misure emergenziali dovute alla pandemia si stanno allentando grazie anche ad una campagna vaccinale che prosegue a buon ritmo, mi è sembrato doveroso, sollecitata anche da cittadini e amministratori, chiedere a Poste Italiane il ripristino dell’attività degli uffici della provincia di Pisa ai livelli pre-Covid – spiega – Ho avuto rassicurazioni che dopo l’estate gli orari degli sportelli postali torneranno ad essere quelli effettuati prima che esplodesse il contagio, considerato che è ragionevole pensare che le misure prese a seguito dell’emergenza sanitaria che hanno causate le assenze di molti dipendenti, possano decadere”.

“Mi preme ribadire – conclude – come il servizio offerto da Poste Italiane sia utilissimo soprattutto per quella fascia di popolazione fragile del territorio che ha difficoltà a spostarsi e che trova nell’ufficio postale del proprio paese un punto di riferimento importante per assolvere a molte delle proprie necessità”