Casa dei Comunisti: “Quali controlli sugli scarichi del depuratore in Usciana da Santa Maria a Monte?”

Inchiesta Dda, dubbi della Casa dei Comunisti sulla mozione di Santa Maria a Monte Viva approvata in consiglio comunale a Santa Maria a Monte con l’astensione del Pd.

“Vogliamo far notare – dice – alcune lacune in questa mozione, riguardante gli scarichi a norma di legge dell’impianto di depurazione di Santa Croce sull’Arno, comprese le criticità degli scarichi dello stesso depuratore nel canale Usciana con le acque che risultano non adeguatamente depurate”.

“Nel ricordare che il Comune di Santa Maria a Monte – si legge nella nota – si trova a valle degli scarichi dell’impianto del canale Usciana, chiediamo al sindaco quali iniziative sono state intraprese da questa maggioranza visto quanto accertato dai controlli effettuati“.