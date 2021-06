Ripresa economica e benessere: Forza Italia prepara le proposte per il futuro

Proporre e portare avanti in tutti gli 11 comuni azioni strategiche e innovative per la ripresa economica: questo il motivo per cui venerdì (11 giugno) si riunirà il coordinamento provinciale di Forza Italia per la zona dell’Empolese Valdelsa.

Nella sede del partito a Cerreto Guidi, per discutere del futuro dell’economia locale ci saranno, il senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia, Paolo Giovannini, coordinatore provinciale, Sabrina Ramello responsabile per l’Empolese Valdelsa, i coordinatori comunali e i consiglieri eletti degli undici comuni dell’Unione.

Lo scopo dell’incontro è quello di riunire e organizzare l’azione politica della squadra di persone che compongono il coordinamento di zona. “In vista delle sfide che si presenteranno nel prossimo futuro Forza Italia, quale forza politica fondamentale nel centrodestra, concentrerà il proprio impegno verso questi territori – dicono dal partito – per ottenere, attraverso le proprie proposte, i massimi benefici dalle politiche regionali e statali per il rilancio dei tessuti economici e certamente per un maggior benessere per tutti i cittadini”.