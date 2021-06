Botta e risposta tra Forza Italia e Soldi Mozzi, il partito rincara la dose: “Le casacche antimafia non bastano”

“Ho letto sulla stampa l’attacco che il comitato Soldi Mozzi del Valdarno ha sferrato al senatore Massimo Mallegni. Ho trovato questo attacco incomprensibile e ingiustificato. Il senatore Mallegni ha soltanto difeso le imprese sane da attacchi esterni, soprattutto un distretto come quello del cuoio primo in Italia e credo anche in Europa”. Anche Aldo Milone, responsabile del dipartimento sicurezza e immigrazione di Forza Italia, prende le difese del compagno di partito, Massimo Mallegni, che ha avuto un botta e risposta con il comitato antimafie Soldi Mozzi sulle reazioni all’inchiesta Keu.

“Questo comitato – dice Milone – si erge a difensore della legalità i cui componenti credono che sia sufficiente mettere una casacca dell’antimafia per conoscere questo fenomeno e di combatterlo. Prima di lanciare un attacco al senatore Mallegni, questo comitato avrebbe dovuto documentarsi sul fatto che il senatore, unitamente al sottoscritto e al capogruppo in consiglio regionale Marco Stella, è stato uno dei promotori della costituzione della Commissione speciale regionale che deve indagare sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico toscano. Ciò è avvenuto subito dopo l’operazione Keu.

Non si accettano lezioni di antimafia da nessuno, tantomeno da questo comitato i cui componenti, spero, abbiano avuto modo di combattere in prima persona le mafie italiane e anche straniere e non soltanto per aver letto qualche articolo di giornale o semmai il libro di Saviano, altro paladino anticamorra, che non ha fatto altro con il libro Gomorra di scopiazzare gli atti di polizia”.

“Premesso tutto ciò – continua il rappresentante di Forza Italia -, sono mesi, se non anni, che lo scrivente, in qualità di Responsabile del dipartimento regionale sicurezza e immigrazione di Forza Italia, sta lanciando allarmi continui sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico toscano. Pertanto, e concludo, Forza Italia ha sempre posto, come una delle sue priorità politiche, la difesa dell’economia toscana da eventuali attacchi ‘esterni’ da parte di organizzazioni mafiose e lo ha fatto e continua a farlo con proposte e con competenza e non lanciando soliti spot”.