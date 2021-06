Indirizzo artistico al liceo Marconi, la Lega: “Non si accantoni il problema”

“Sono trascorse due settimane e niente di nuovo è emerso che possa rimediare ai gravi disguidi di cui sono rimaste vittime incolpevoli i ragazzi e le loro famiglie. Ci auguriamo che chi può non pensi di chiudere la vicenda non risolvendo il problema ma semplicemente accantonandolo, nella speranza che i danneggiati prima o poi si rassegnino, perché questa sarebbe davvero una brutta pagina per molti”. Così la Lega di San Miniato sulla vicenda dell’indirizzo artistico audiovisivo multimedia del liceo Marconi.

“All’inizio del 2021 – la ricostruzione degli eventi della Lega – numerosi genitori iscrissero i propri figli al liceo Marconi, indirizzo artistico audiovisivo multimedia, ricevendo conferma di accettazione della domanda il 26 gennaio 2021. Il numero per formare una classe era stato raggiunto e confermato ai genitori.

Dopo quasi quattro mesi dall’accettazione della iscrizione veniva comunicato ai genitori degli alunni che il corso in questione non si sarebbe più attivato. Alle famiglie venivano prospettate soluzioni alternative assolutamente inadeguate e di ripiego”.

“La vicenda – concludono – ha fatto si che molte famiglie si siano ritrovate in una situazione incresciosa, da loro non determinata. In considerazione del silenzio che stava avvolgendo il disdicevole episodio, due settimane fa abbiamo sollevato il problema richiedendo alle competenti autorità una decisa presa in carico della vicenda affinché venisse raggiunta una soluzione ragionevole che potesse coniugare il minor disagio possibile con le sacrosante aspirazioni dei ragazzi che hanno fatto affidamento sulla possibilità di frequentare un corso di studi a cui erano iscritti e che gli era stato confermato”.