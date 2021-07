“Via Primo Maggio a Montecalvoli, quel parcheggio è una questione di decoro e di urgenza”. A dirlo è il gruppo consiliare Santa Maria a Monte di Tutti, che considera l’opera non più rimandabile.

“L’iter individuato diversi anni fa – dicono dal gruppo di opposizione – deve essere rivisto con urgenza e il terreno deve essere espropriato. L’amministrazione precedente all’attuale aveva individuato un percorso col privato proprietario per poter realizzare un parcheggio pubblico che, in quel luogo, è davvero una necessità non più rimandabile. Allora, la proprietà si era impegnata a realizzarlo a proprie spese e a cederlo all’amministrazione comunale in cambio di una operazione perequativa che gli avrebbe permesso di ampliare e ammodernare la farmacia poco distante”.

“L’attuale amministrazione dovrebbe aver ormai capito – dice Santa Maria a Monte di Tutti – che, trascorsi ormai troppi anni dalla sua chiusura, la proprietà non ha più interesse a realizzare gli interventi che aveva preventivato per la farmacia quindi realizzare il parcheggio. Nel caso non si sia più interessati, e a noi sembra ormai evidente, urge l’intervento diretto da parte dell’amministrazione comunale tramite una procedura di esproprio e la realizzazione diretta di un parcheggio pubblico, opera non più rimandabile”.

“Il gruppo Santa Maria a Monte di Tutti – conclude la nota – si riserverà di presentare ulteriori mozioni ed interpellanze in merito fino a quando non ci sarà una risposta positiva e concreta da parte dell’amministrazione Parrella. Con nostra grande delusione, ad oggi, non abbiamo registrato nessun impegno né consapevolezza che si tratti di un’opera davvero essenziale per la gente che abita in quella zona urbana di Montecalvoli Basso“.