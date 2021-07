Internet a San Miniato, Meini (Lega): “Cittadini e imprese penalizzati, intervenga il Difensore civico”

“Restiamo esterrefatti di come, nel tecnologicamente evoluto 2021, si possano registrare situazioni di questo tipo che non permettono alle imprese di poter lavorare in modo adeguato, senza tralasciare i cittadini che risentono anch’essi di questa lacuna informatica”. Sono le parole della consigliera regionale della Lega Elena Meini, che arrivano dopo l’intervento di Confcommercio, sui problemi di connessione in alcune aree di San Miniato.

Il problema non è nuovo e da tempo cittadini e imprese lamentano disagi, acuiti con la pandemia che ha costretto il passaggio al digitale di molte attività. “Apprendiamo con disappunto – ha detto Meini – che a San Miniato sussistono grossi problemi con il collegamento internet. Tale problematica sta mettendo in forte difficoltà le aziende e gli abitanti della zona che, giustamente, sono irritati dalla palese criticità.

A tal proposito interpellerò tempestivamente il Difensore civico regionale, evidenziandogli le carenze presenti nell’area sanminiatese”.