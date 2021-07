Terremoto in giunta a Montopoli: Roberta Salvadori si dimette da assessore

“È impossibile lavorare così, solo per scaldare una sedia perché è una sedia politica”. Quindi Roberta Salvadori, assessore alla polizia municipale, personale e sicurezza di Montopoli in Valdarno ha rassegnato le dimissioni.

Lo ha fatto stamattina inviando una pec al sindaco Giovanni Capecchi, che di conseguenza ha revocato le deleghe. I motivi sono riconducibili ad attriti in giunta, riguardo “a un modo di fare le cose” che non a tutti piaceva.

“Sono stata ingiuriata e a tratti infamata – racconta Salvadori – se devo essere anche vittima di mobbing non ci sto. Non resto a scaldare una seggiola senza fare un servizio vero alla comunità, non fa per me”.