Italia dei Valori a Giani: “Tamponi salivari anche ai centri diurni per anziani e disabili”

Italia dei Valori Toscana chiede al presidente della Regione Eugenio Giani e alla sua giunta di estendere i tamponi Covid salivari anche ai centri diurni per anziani e disabili.

“Così come è stato previsto lo screening nelle scuole chiediamo di inserire nel protocollo operativo i tamponi anche salivari per gli ospiti e gli operatori delle strutture semiresidenziali in quanto meno invasivi – la richiesta del coordinamento regionale di Italia dei Valori Toscana”.

“È un gesto doveroso- concludono Paolo Fidanza, Silvia Guidi e Domenico Capezzoli – per tutelare la salute dei cittadini al fine di contrastate i contagi da Covid 19 in aumento negli ultimi giorni”.