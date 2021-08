Fondi per le città murate, l’assessora regionale Nardini: “Attenzione per la provincia di Pisa”

“In provincia di Pisa, dalla Regione, arriveranno oltre 300mila euro destinati alle città murate. Volterra riceverà oltre 98mila euro per interventi su itinerari paesaggistici e storico-archeologici in campagna, mentre Castelfranco di Sotto avrà oltre 192mila euro per un intervento su Porta-Torre campanaria, che prevede il restauro, il risanamento, la messa in sicurezza, il miglioramento statico e sismico, l’adeguamento degli impianti e l’ampliamento della fruizione alle persone con disabilità”.

Ad annunciarlo è l’assessora regionale Alessandra Nardini, che sottolinea: “Con queste risorse la Regione conferma l‘attenzione per la nostra provincia e per tutti i suoi territori e l’investimento convinto sia nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, sia nel rendere tale patrimonio sempre più accessibile”.